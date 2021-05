Hazard nos planos de Mourinho para a Roma

São cada vez mais os rumores relativos à possível saída de Eden Hazard do Real Madrid. O internacional belga, que não teve um início feliz na equipa de Zidane, está a ser cobiçado por outros emblemas... e um deles é a Roma, novo clube de José Mourinho.





O avançado, que se cruzou com Mourinho no Chelsea entre 2013 e 2015, poderia ser um dos reforços de peso pedidos pelo técnico português e, segundo afirma o 'Deportes Cuatro', a Roma está disposta a pagar a totalidade do salário do belga num acordo por empréstimo.O site espanhol recorda mesmo uma entrevista de Hazard em 2018: "Se me perguntarem agora com que treinador gostaria de voltar a trabalhar, diria Mourinho. Não me costumo arrepender de nada, mas uma das coisas que me arrependi foi de não ter podido trabalhar mais tempo com ele no Chelsea".O avançado de 30 anos só realizou 21 jogos este ano, contribuindo com quatro golos e uma assistência, estatísticas que não agradam a direção nem os adeptos merengues.