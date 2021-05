Hazard pede desculpa após risos de Londres: «Não foi minha intenção ofender os adeptos do Real»

Eden Hazard recorreu à sua conta do Instagram para, através das Histórias, deixar um pedido de desculpas aos adeptos pelos seus atos após o final da partida diante do Chelsea, onde foi apanhado pelas câmaras a rir em amena cavaqueira com Kurt Zouma e Edouard Mendy, pese embora a eliminação do Real Madrid da Champions.





"Peço desculpa. Li imensas opiniões sobre mim hoje e não foi minha intenção ofender os adeptos do Real Madrid. Sempre sonhei jogar neste clube e vim cá para ganhar. A época ainda não acabou e juntos temos agora de lutar pela Liga. Hala Madrid!", escreveu o belga.