Hazard vai ser operado e falha jogos com o Chelsea na Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Real Madrid anunciou esta sexta-feira que Eden Hazard será operado "nos próximos dias" à perna direita, falhando os jogos com o Chelsea, antigo clube do belga, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

"O nosso jogador Eden Hazard vai ser operado nos próximos dias para remover a placa de osteossíntese no seu perónio direito", anunciou o Real Madrid, no seu site oficial.

O período de ausência do jogador de 31 anos deverá situar-se entre as quatro e cinco semanas e o clube acredita que Hazard ainda possa regressar antes do final da época desportiva 2021/22.

Hazard vai assim falhar os dois jogos da eliminatória contra o antigo clube, o Chelsea, que se realizam a 06 de abril, em Londres, e a 12 de abril, em Madrid,.

O jogador representou o clube londrino entre 2012 e 2019, pelo qual conquistou duas vezes a Liga inglesa (2015 e 2017), uma Taça de Inglaterra (2018) e uma Taça da Liga (2015).

Em 26 de novembro de 2019, devido a uma entrada dura do seu compatriota Thomas Meunier, em jogo frente ao Paris Saint-Germain, o belga partiu o perónio, lesão da qual o jogador não recuperou completamente, o que fez com que se submetesse a uma operação, em 2020, com a qual a nova intervenção cirúrgica pode estar relacionada.

O avançado belga tem sofrido frequentemente lesões desde que ingressou nos merengues, em julho de 2019, quando se tornou na transferência mais cara da história do Real Madrid.

No Real Madrid, Hazard realizou 65 jogos, tendo marcado por seis ocasiões, e tem contrato até junho de 2024.