Hazard vive dias difíceis no Real Madrid e aborda relação com Ancelotti: «Não nos falamos»

Eden Hazard lamentou não jogar mais no Real Madrid e admitiu que não fala com o treinador, Carlo Ancelotti. Numa entrevista à televisão belga RTBF, o avançado - que tem contrato com os merengues até 2024 - falou abertamente sobre a sua situação."Tenho saudades de jogar, de estar no campo, de me sentir importante. Quando te sentes importante, tens confiança, tens os adeptos contigo e tudo se torna mais fácil", considerou o internacional belga, de 32 anos."Quero divertir-me no campo. Os treinos são bons, mas o que nos mantém vivos são os jogos. Oxalá pudesse acrescentar algo e que o mister contasse comigo. Veremos de se jogo mais até ao final da temporada. Depende de mim mostrar-lhe durante os treinos que pode contar comigo", acrescentou Hazard, sem conseguir explicar ao certo por que não é opção. "Há companheiros que jogam bem, a equipa ganha e assim é difícil mudar. Provavelmente aos seus olhos mereço menos do que outros, devias perguntar-lhe."Quando instado a comentar a sua relação com Ancelotti, Hazard - que jogou apenas 98 minutos esta época - diz que não fala com o treinador. "Há respeito mútuo, mas não posso dizer que falamos, porque não nos falamos. Insisto, todavia, que há respeito, mesmo que não me coloque a jogar. Tenho de ter respeito por uma pessoa como ele, pelo que representa no futebol e pelo que fez ao longo da carreira."