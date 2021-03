Hazard volta a lesionar-se

Prossegue o calvário de Hazard em Madrid. O médio belga contraiu mais uma lesão muscular – já são dez desde que chegou em 2019 – e é baixa diante da Atalanta.





"O problema não é o departamento médico, porque temos muitas pessoas competentes. É inexplicável", reagiu Zidane, que não dá os ‘quartos’ como garantidos. " Vamos começar do zero, porque ainda não alcançámos nada. O objetivo é fazer um grande jogo sem pensar que já vencemos o desafio da primeira mão." Benzema também vincou a ambição merengue e a disponibilidade para renovar. Tenho contrato até 2022, mas a porta está aberta se o presidente quiser", disse o avançado, de 33 anos.Em desvantagem na eliminatória, após a derrota na 1ª mão, Gasperini tem consciência do que a Atalanta precisa para atingir os ‘quartos’. "Não vamos passear a Madrid. Sabemos do valor do Real, mas estamos motivados. Só a vitória interessa em Madrid. É simples. Só temos uma possibilidade, que passa por ganhar", atirou o técnico.