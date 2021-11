Ingleses garantem interesse do Real Madrid em jovem médio português de 19 anos

O Real Madrid está interessado em contratar Fábio Carvalho, jovem de 19 anos do Fulham nascido em Portugal, mas que já registou presenças nos escalões mais jovens da seleção inglesa. A informação é avançada pelo 'The Sun', que garante também que o médio já rejeitou uma proposta de renovação "astronómica" dos cottagers, tendo em vista precisamente o interesse dos merengues.





"Tem de decidir o que quer para o seu futuro o mais rápido possível, porque é importante não estar perturbado durante este período. Espero que quem o esteja a aconselhar, o esteja a fazer da maneira correta", referiu Marco Silva, treinador da formação inglesa.Fábio Carvalho esteve recentemente fora dos relvados, quando uma lesão do pé contraída em agosto o afastou da competição. Ainda durante esse mês apontou três golos pelos cottagers, e regressou no passado sábado, na vitória do Fulham sobre o West Bromwich, por 3-0.