Isco infetado com Covid-19

Isco está infetado com Covid-19, confirmando-se como mais uma baixa para o Real Madrid devido à doença. O internacional espanhol já apresentava sintomas desde sábado, motivo pelo qual não esteve disponível para o encontro com o Cádiz, e um teste PCR confirmou agora o positivo, depois de já ter acusado no antígenio.O médio junta-se assim a Modric - que já deu negativo mas continua a ter sintomas - Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin e ainda o treinador-adjunto Davide Ancelotti. Alaba pode também juntar-se a este lote de jogadores infetados, tendo sido submetido a teste PCR esta manhã após suspeitas de que também pode ter contraído Covid-19.Assim sendo, Ancelotti vê-se com 11 baixas para o encontro de amanhã com o Athletic Bilbao - a estes juntam-se o castigado Casemiro e Ceballos - pelo que vai levar sete 'miúdos' das camadas jovens dos merengues para completar a ficha de jogo.