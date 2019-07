Real Madrid com James Rodríguez de regresso, Militão em estreia e Bale longe dos olhares

O colombiano James Rodríguez regressou esta segunda-feira aos treinos no Real Madrid, depois de ter passado as duas últimas temporadas no Bayern Munique, por empréstimo do clube espanhol, na estreia de Éder Militão.O jogador de 28 anos, que pediu ao emblema germânico para não exercer o direito de compra que tinha, regressou dois anos depois à Cidade Desportiva do Real Madrid, em Valdebebas, nos arredores da capital, onde tinha estado pela última vez em 2 de junho de 2017, um dia antes da final da Liga dos Campeões, que os merengues venceram por 4-1 frente à Juventus.James Rodríguez, que passou pelo FC Porto entre 2010 e 2013, foi integrado no grupo de trabalho do técnico francês Zinédine Zidane, mas, de acordo com a imprensa desportiva, não deverá permanecer no Real Madrid, podendo rumar ao rival Atlético Madrid ou então até Itália, para representar o Nápoles Longe dos olhares esteve Gareth Bale. Segundo o 'As', o galês - que viu a sua transferência para a China cair por terra - trabalhou no interior das instalações do clube, desconhecendo-se que esteja lesionado.De acordo com o site do clube, o treino dos meregues foi à porta fechada e contou pela primeira vez com os brasileiros Casemiro e Éder Militão, outros dois antigos jogadores do FC Porto.Casemiro, representou os portistas em 2014/15, prepara-se para cumprir a quinta temporada no Real Madrid, enquanto Militão foi contratado esta época aos dragões.Os dois jogadores só iniciaram a pré-temporada esta segunda-feira, devido a participação na Copa América, em que ajudaram o Brasil a vencer a competição