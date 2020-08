James Rodríguez: «Queria sair e não me deixaram»

James Rodríguez falou ao podcast de Daniel Habif acerca da situação que vive no Real Madrid, a relação com Zidane e o seu futuro. O jogador colombiano referiu ainda alguns aspetos curiosos da sua vida pessoal.





O jogador classificou esta temporada como "uma das maiores deceções da carreira" e explicou a sua relação com Zidane. "Ele tem os seus próprios gostos por jogadores e eu respeito isso...Quando não tens as mesmas oportunidades que os outros fica difícil. Queria sair e não me deixaram. O meu desejo era que os adeptos me recordassem pelas épocas que fiz antes: fiz 36 golos e 42 assistências. Esta temporada é uma das maiores deceções da minha carreira, mas graças a Deus ainda sou novo", explicou.O médio ex-FC Porto falou sobre o que espera do futuro: "Também gostava de saber onde vou jogar, podem passar dias ou semanas para saber para onde vou. Não sei mesmo. Quero ir para onde possa ter minutos, não jogar é frustante. Se fosse mau jogador até aceitava, mas sou uma pessoa que quer ganhar e jogar sempre", lamentou o atleta.Sobre a vida pessoal, James abriu o jogo e falou sobre os grupos de chat com os companheiros do Real Madrid. "Estou em Madrid. Há memes, claro, estou num grupo de chat com jogadores brasileiros. O Marcelo está sempre na brincadeira, mas é boa pessoa", frisou.O internacional colombiano falou ainda numa das suas maiores paixões, os carros. "Já tive um Porsche, um Lamborgini, um Bentley...Agora tenho um Mercedes G500... Tenho outro Mercedes de 630 cavalos que é uma bomba. Não sei que modelo é, mas é bom. Agora já não compro carros porque me tiraram a carta por excesso de velocidade."