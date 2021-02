Javier Tebas enviou 'boca' ao Real Madrid e o Twitter apagou publicação

Javier Tebas decidiu esta segunda-feira enviar um recado ao Real Madrid, ao partilhar no Twitter um vídeo do encontro entre Bayern Munique e Arminia Bielefeld disputado sob um imenso manto de neve, mas a sua ação acabou por ter efeitos inesperados, já que a rede social acabou por lhe apagar a publicação devido à utilização indevida de conteúdo protegido por direitos. Tebas não desistiu na sua ideia e, minutos depois, voltou a fazer a mesma publicação, mas substituíndo o vídeo por um frame, algo que neste caso não violava as regras daquela rede social.





"Bundesliga: jogo do Bayern neste momento. Sem comentários...", escreveu nas duas ocasiões o presidente de LaLiga, num 'tweet' que a imprensa espanhola rapidamente atribuiu como um recado ao Real Madrid, que em janeiro se queixou por ter jogado com neve diante do Osasuna. Na altura, tanto Zidane como Courtois se mostraram bastante agastados pela decisão do organismo em levar o encontro em diante, algo que Tebas, conforme se aponta agora, não parece ter esquecido...