«Jesé Rodríguez tinha tudo para ser grande mas teve atritos com a personalidade de Mourinho»

Alberto Toril é um dos treinadores que melhor conhece Jesé Rodríguez. O treinador orientou o ex-jogador do Sporting nas três temporadas em que jogou pelo Castilla, a equipa secundária do Real Madrid.





"Ele tinha tudo para ser grande. Fisicamente era uma maravilha: forte, rápido, poderoso, ágil. Tecnicamente também. Quando chegou à nossa equipa, ainda muito jovem, já se viam coisas diferentes. Distinguia-se dos outros pela sua habilidade para imaginar várias jogadas em muito pouco tempo. Decidia muito rápido. Com a bola no pé, à velocidade máxima, tomava boas decisões. Tinha muitas ideias na cabeça", explica o técnico, ao Goal.Toril explicou também como era a relação de Jesé com José Mourinho, treinador do Real Madrid quando o espanhol começou a destacar-se no Castilla. "A nossa função era explicar a Mourinho quem eram os jogadores com mais possibilidades de subir à equipa principal e o Jesé era o jogador de quem mais falávamos. Também o fizemos do Carvajal, Morata e Nacho. O que acontece é que muitas vezes os treinadores não querem que lhes digam quem promover. Preferem escolher eles mesmos. Sentir que são os descobridores desses talentos. O Jesé teve atritos com a personalidade do Mourinho, que não sei se não foi injusto com ele", recordou.