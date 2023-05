Jogadores do Real Madrid vão entrar em campo com o nome e número de Vinícius nas costas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de uma publicação nas redes sociais, o Real Madrid informou que todos os jogadores vão entrar esta quarta-feira em campo, frente ao Rayo Vallecano, com o nome e o número '20' de Vinícius Jr. nas costas, em jeito de homenagem ao brasileiro que tem sido, um pouco durante toda esta temporada, alvo de insultos racistas por parte dos adversários, como aconteceu no último jogo diante do Valencia.

Apesar de estar ausente das escolhas do treinador Carlo Ancelotti, devido a problemas físicos, o brasileiro marcará 'presença' no seio da equipa.





Esta homenagem deverá ser feita apenas durante o período de aquecimento.