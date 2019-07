Jornal explica motivo que levou Zidane a deixar o estágio do Real Madrid

Zinedine Zidane abandonou os trabalhos de pré-temporada do Real Madrid em Montreal e regressou ontem a Espanha. O plantel merengue preparava-se para o 4º dia de estágio em solo canadiano quando foi informado acerca da ausência do treinador, de 47 anos. O Real Madrid informou logo que a situação se deveu a "um assunto pessoal" do francês."O nosso treinador, Zinedine Zidane, vai ausentar-se da pré-temporada em Montreal por motivos pessoais. Até ao seu regresso, as sessões de trabalho serão dirigidas pelo treinador adjunto, David Bettoni", é possível ler.A notícia apanhou a comitiva de surpresa, já que a informação foi dada aos jogadores quando a equipa se preparava para subir ao autocarro rumo ao campo de treinos. Então, Grégory Dupont, preparador físico, Hamidou Msaidie, técnico adjunto, e um fisioterapeuta foram chamados e explicaram a situação ao plantel madridista.Segundo o ‘OkDiario’, o regresso temporário do treinador francês a casa deveu-se ao estado de saúde de um dos seus irmãos. O órgão espanhol adianta que o familiar enfrenta uma doença grave e que a situação clínica acabou por piorar, o que levou Zidane a voltar de pronto para junto da família. O técnico do Real apanhou um voo de avião com a esposa Verónique, mas a imprensa espanhola garante que Zizou volta antes do particular de domingo com o Bayern.