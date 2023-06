Joselu reforça Real Madrid por empréstimo do Espanyol

O futebolista internacional espanhol Joselu vai reforçar o Real Madrid até ao final da próxima época, por empréstimo do Espanyol, anunciaram esta segunda-feira os merengues, que ficam com opção de compra do passe do avançado.

"O Real Madrid e o Espanyol acordaram o empréstimo do jogador Joselu, que fica vinculado ao clube durante a próxima época, com opção de compra no final da mesma", refere o Real Madrid em comunicado, não revelando os valores envolvidos no acordo.

Joselu, de 33 anos, chegou às camadas jovens do Real Madrid com 20 anos, proveniente do Celta de Vigo, e jogou duas épocas no Castilla, equipa secundária dos madridistas, fazendo a sua estreia na formação principal em 2011.

O avançado seguiu depois para a Alemanha, onde representou Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Hannover, alinhando de seguida nos ingleses do Stoke e do Newcastle, com um empréstimo ao Deportivo pelo meio.

Depois, Joselu regressou de vez a Espanha para representar o Alavés, cumprindo a última época no Espanyol, clube pelo qual alinhou em 38 jogos e marcou 17 golos.

O dianteiro chegou à seleção principal espanhola em 2023 e foi chamado para a Liga das Nações, que a Espanha conquistou no domingo ao vencer a Croácia no desempate por penáltis, tendo marcado o golo decisivo da vitória nas meias-finais, frente à Itália (2-1).

Joselu, que terá a missão de substituir o francês Karim Benzema na frente de ataque, vai ser apresentado na terça-feira.