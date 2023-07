Kroos 'aplaude' atitude de Arda Güler: «Há muitos que, com 18 anos, acreditam que já são muito bons»

Arda Güler, pérola do futebol turco que foi contratado este verão pelo Real Madrid ao Fenerbahçe, foi objeto de análise no podcast 'Einfach mal luppen', do companheiro de equipa Tony Kroos e do seu irmão Felix. "Tenho que dizer que tem um grande talento para a idade que tem. Tem um pé esquerdo muito, muito apurado. Tem um grande remate, tecnicamente é muito bom, sobretudo em espaços reduzidos. Creio que é uma contratação muito boa e inteligente, sobretudo porque se trata de um jogador de futuro", começou por dizer o experiente médio alemão, quando questionado sobre o jovem de apenas 18 anos.





Apesar de reconhecer-lhe o talento, Tony Kroos sublinha que é preciso "ter um pouco de cuidado com as expectativas" que são criadas em torno do ex-Fenerbahçe. "Há que ter um pouco de cuidado com as expectativas. Também existiram [no passado] alguns jogadores que não conseguiram lidar com elas. Especialmente neste clube, em que existem outras questões que determinam se tens êxito ou não. Não se trata apenas de ter talento, técnica ou remate. É um dos jovens talentos que pergunta: 'Como fazes isso?'. Quer ajuda e conselhos. Há muitos jogadores que, com 18 anos, acreditam que já são muito bons e que não precisam de conselhos para nada. Mas este tem a mentalidade de querer aprender", acrescentou, antes de terminar: "Creio que tem um talento especial".