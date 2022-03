Kroos depois da goleada sofrida diante do Barcelona: «Éramos a pandilha de perdedores»

Toni Kroos voltou a participar no podcast 'Simply Mal Luppen', com o irmão, Félix, e desta feita abordou o clássico com o Barcelona, que o Real Madrid perdeu por, em casa. O alemão contou que foi chamado a ir ao antidoping com Vinícius, onde encontrou os blaugrana Gerard Piqué e Jordi Alba."Assim acabou a noite, ali sentado, durante uma hora e meia no controlo antidoping. Por volta do minuto 80 o médico disse-me que tinha de ir ao controlo. O Piqué e o Jordi Alba também lá estavam. O Vinícius e eu éramos a pandilha de perdedores. Por isso fiquei muito feliz quando saí dali", recordou o médio alemão.Kroos foi substituído por Camavinga ao intervalo. "Tinha uma ferida e tiveram de coser a carne da tíbia com três pontos. Reparei depois que estava a sangrar, mas não me tinha apercebido."O alemão viu o resultado avolumar-se e nem queria acreditar. "Vi o 3-0, o 4-0 e isso foi muito amargo. Depois do 1-0 o jogo ganhou apenas uma direção e isso foi dececionante."Mas Kroos acredita que os merengues vão dar a volta à situação. "Temos de voltar a levantar a cabeça. Toda a gente teria assinado no início da época para estarmos nesta posição", explica, referindo-se ao facto de o Real Madrid ser o líder da LaLiga. "Há que seguir em frente, a temporada foi muito boa até agora, estivemos em todos os lugares que queríamos estar. Se não deixarmos que isto nos desvie do nosso rumo, temos muitas possibilidades."