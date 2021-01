Kroos e a passagem de Lopetegui pelo Real Madrid: «Teve apenas um um momento de merda»

Toni Kroos comentou, no podcast que protagoniza com o seu irmão, Felix, a passagem de Julen Lopetegui pelo Real Madrid na época 2018/19. O médio alemão disse ser um admirador das capacidades de Lopetegui, considerou que o técnico basco não teve sorte no Bernabéu e assumiu que a saída, poucos meses após assumir o cargo, foi difícil de digerir.





"A demissão de Lopetegui foi a que mais me magoou a nível pessoal, porque ele é um treinador e uma pessoa de primeira classe. Teve apenas um um momento de merda quando foi treinador do Real Madrid. Fiquei muito feliz por ele quando ganhou a Liga Europa com o Sevilha e merecia-o. Fez um excelente trabalho, mas em Madrid não teve sorte e quando não há resultados não é um bom momento para o clube", explicou o internacional germânico.Na opinião de Toni Kroos, o também antigo treinador do FC Porto e da seleção espanhola assumiu o comando do Real Madrid num momento em que o futuro se adivinhava conturbado. "Chegou logo após as três Champions e depois de sair o Cristiano Ronaldo. Estava claro que não iria ser um ano fácil. Sinceramente, lamentei muito [a sua saída]. Foi a que mais me custou, porque estava e continuo a estar seguro da sua capacidade como treinador e como pessoa. Deixou-me um sabor de boca amargo e foi um episódio que me marcou bastante como jogador", constatou o médio de 31 anos.