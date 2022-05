Kroos 'pegou-se' com jornalista após final da Champions: «90 minutos e só fazes perguntas de merda»

O Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões ao bater o Liverpool por 1-0, mas nem tudo foi perfeito na noite de sábado nas hostes madrilenas. Especialmente no caso de Toni Kroos, que chegou ao ponto de perder a paciência com um jornalista do canal alemão ZDF. Tudo por causa das perguntas que lhe foram feitas, que no seu entender optaram por seguir um caminho negativo, algo que no seu entender é prática comum na Alemanha."Bem, tiveste 90 minutos para pensar em perguntas razoáveis e, honestamente... depois só me fazes duas perguntas de merda. É uma loucura", atirou o médio dos merengues, que na mesma intervenção fez uma análise curiosa do que é o jornalismo alemão. "Fazes duas perguntas negativas primeiro... e já sei que és da Alemanha".Dois dias depois, já mais a frio, o médio explicou a sua reação no podcast 'Einfach mal luppen', do seu irmão Felix. "Nesse momento estava chateado, chateado com ele. Claro que tivemos de passar por duas ou três fases de pressão. Isso é normal. Que esperavam? Que dominássemos os Liverpool durante 90 minutos? Eles são uma equipa de classe mundial, tínhamos de lhes ganhar e foi isso que fizemos".A fechar, Kroos aproveitou para explicar o que mudaria naquela questão da polémica. "Podes perguntar 'como viste o jogo?' E aí eu não teria dito que encostámos o Liverpool à parede durante os 90 minutos. Sou o primeiro a dizer que foi um jogo equilibrado e que, provavelmente, o Liverpool teve mais ocasiões. Mas ganhámos o jogo, como nos últimos meses. Mas em vez disso ele queria ouvir que ganhámos injustamente. Isso não me importa minimamente numa final, há que ganhá-la!".