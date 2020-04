Muitos clubes em Espanha, como é o caso do Barcelona e do Atlético Madrid, optaram por recorrer ao lay-off e cortar a massa salarial, de modo a controlar as despesas e evitar situações económicas catastróficas nesta fase em que estão privadas das habituais receitas. Pese embora ainda não tenha demonstrado estar a preparar-se para o fazer, a verdade é que o Real Madrid não descarta a possibilidade de vir a utilizar esta ferramenta, algo que não agrada a... Toni Kroos.





"Uma redução de salário é como uma doação em vão. Sou a favor que se paguem os salários por completo e que todos façam coisas sensatas com ele. Todos são convidados a ajudar sempre que necessário e há muitos lugares onde é necessário", afirmou o médio alemão do Real Madrid, ao 'SWR Sport', demonstrando-se ainda preocupado com a incerteza que paira no que toca ao regresso à competição. "Se o futebol voltar a ser disputado em maio, certamente serão encontradas soluções. Se for necessário parar até ao inverno, posso imaginar que alguns clubes não vão aguentar. Isso mudaria o futebol. (...) É questionável se algumas quantias de dinheiro ainda poderão continuar a serem pagas. Acho que muitos problemas vão surgir. Alguns mais, outros menos. Talvez isso não seja assim tão mau, uma vez que as coisas foram levadas ao extremo no futebol", disse.