Lesão muscular afasta Sergio Ramos dos próximos três jogos do Real Madrid

Sergio Ramos vai falhar os próximos três jogos do Real Madrid, depois de ter contraído uma lesão muscular ao serviço da seleção espanhola na goleada (6-0) à Alemanha para a Liga das Nações.

O defesa foi substituído aos 43 minutos e os exames complementares realizados pelo departamento médico do Real Madrid revelaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita que obriga o capitão merengue a parar pelo menos 10 dias.





Ramos vai assim falhar, pelo menos, os duelos com Villarreal (sábado) e Alavés (dia 28) para o campeonato, além do embate com o Inter (quarta-feira) para a Liga dos Campeões.