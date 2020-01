Lopetegui a caminho do túnel do Bernabéu: «É uma vergonha, uma vergonha»

Polémica no Real Madrid-Sevilha (2-1) com um golo anulado à equipa da Andaluzia na primeira parte depois da consulta do VAR. Nesse mesmo instante, Julen Lopetegui deixou logo bem clara a sua indignação, levando as mão às cabeça mas nem os passar dos minutos acalmaram o treinador no regresso ao Bernabéu.





De acordo com a 'Marca', Lopetegui a caminho do túnel do Bernabéu gritou para Monchi, diretor desportivo do Sevilha: "É uma vergonha, é uma vergonha".