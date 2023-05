Luís Figo: «Ancelotti é o melhor para o Real Madrid, mas às vezes existem algumas decisões no clube...»

Luís Figo, antigo internacional português e jogador do Real Madrid, marcou presença na última segunda-feira [ontem] na cerimónia de entrega de prémios da Academia Laurens, onde se mostrou atento à atualidade dos merengues e à possibilidade de Carlo Ancelotti abandonar o clube espanhol, a quem deixou um recado."Creio que Ancelotti é o melhor treinador para o Real Madrid, mas às vezes existem algumas decisões no clube que ninguém entende. Mas é como o Sr. Capello disse, creio que Carlo [Ancelotti] quer ficar e eu sou da opinião que ele tem de ficar porque poder não vencer a Liga dos Campeões um ano. No desporto não podes ganhar todos os anos. Acabou de ganhar a Taça do Rei, mas não sei o que vai acontecer. De certeza que o Brasil não é o único que quer Ancelotti como treinador, até porque é um dos melhores do Mundo. Não me é estranho ouvir falar do interesse do Brasil, que neste momento não tem um selecionador", disse o ex-avançado luso.