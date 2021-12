Luka Jovic volta aos golos pelo Real Madrid... quase dois anos depois

.@LaLiga | Real Sociedad 0 x 2 Real Madrid



Jovic em Grande! Golo + Assistência



É tudo teu #LaLigaELEVEN

Quase dois anos depois - o último tinha sido a 9 de fevereiro do ano passado, ante o Osasuna -, Luka Jovic está de volta aos golos com a camisola do Real Madrid. Diante da Real Sociedad , num jogo em que foi lançado após lesão de Karim Benzema, o avançado sérvio fez o segundo dos merengues, com uma cabeçada oportuna após canto.Note-se que pelo meio Jovic esteve cedido ao Eintracht Frankfurt, clube no qual apontou 4 golos, aos quais juntou ainda neste período outros 4 pela seleção sérvia.