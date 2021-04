Mais uma baixa no Real Madrid: Fede Valverde está em isolamento e falha jogo com Getafe

O médio Fede Valverde está em isolamento por ter estado em contacto direto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus e falha o jogo do Real Madrid com o Getafe, da 33.ª jornada da Liga espanhola.

"O jogador Fede Valverde encontra-se em isolamento desde sábado, ao ter estado em contacto direto com uma pessoa que acusou positivo à covid-19", anunciou hoje o Real Madrid em comunicado.

Apesar de o médio uruguaio ter testado negativo ao novo coronavírus, vai ficar fora do jogo de hoje no terreno do Getafe.

O Real Madrid está em segundo na Liga espanhola, com 66 pontos, a um do líder Atlético Madrid, que tem 67, e com um de avanço sobre o FC Barcelona, terceiro com 65.