Marcelo apanhado a conduzir em excesso de velocidade e sem pontos na carta

Marcelo foi notificado esta manhã por um juiz de Alcobendas depois de ter sido apanhado a conduzir em excesso de velocidade e sem pontos na carta de condução.





Segundo o jornal espanhol 'El Mundo', o defesa brasileiro do Real Madrid terá cometido a infração a 19 de dezembro do ano passado quando circulava a 132 km/h numa autoestrada, onde o limite é 120 km/h.O jogador alega, ainda de acordo com o 'El Mundo', desconhecer que tinha perdido os pontos da carta mas já terá dito que pretende chegar a acordo com as autoridades.Marcelo é reincidente no que toca a questões de trânsito. Em 2013 perdeu todos os pontos da carta e foi multado em 6 mil euros, em Madrid, e no Brasil, no último verão, ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolemia, tendo ficado inibido de conduzir naquele país durante um ano.