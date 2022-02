Marcelo: «O carinho que os adeptos têm comigo é brutal»

Carlo Ancelotti lançou este domingo o experiente lateral brasileiro Marcelo na ala esquerda da defesa do Real Madrid para a receção ao Granada, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.

Pouco utilizado esta temporada (conta com apenas 10 jogos realizados e um total de 464 minutos em campo), o internacional canarinho, de 33 anos, fui substituído apenas aos 84 minutos, por Nacho Fernández, sob muitos aplausos dos adeptos que marcavam presença nas bancadas.

Em declarações no final da partida, fez questão de agradecer o apoio que recebe há já 15 anos. "Uma equipa não são apenas 11 jogadores, claro que uns jogam mais do que outros mas somos muito experientes para sabermos que temos de continuar a trabalhar para ajudarmos quando o treinador precisar. Estou muito contente, em 15 anos que estou aqui não pude fazer outra coisa que agradecer aos adeptos do Real Madrid. Houve outras noites com ovações, mas o carinho que eles têm comigo é brutal", atirou, em declarações citadas pela imprensa espanhola.