Marcelo suspenso por três jogos após insulto ao árbitro do Elche-Real Madrid na Taça

O Conselho de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol decidiu punir Marcelo com três jogos de suspensão após o insulto do experiente lateral-esquerdo brasileiro do Real Madrid no embate frente ao Elche, nos oitavos de final da Taça do Rei.

"És muito mau", terão sido as palavras que o internacional pela canarinha terá dito ao juiz da partida no momento da expulsão e que farão com que o defesa só possa volta a jogar na Taça esta época caso os merengues cheguem à final da prova.

Marcelo falha, assim, o duelo dos quartos de final da prova e as duas mãos das meias-finais.