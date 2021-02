Marcelo tem lesão muscular e aumenta lista de indisponíveis no Real Madrid

Marcelo sofreu uma lesão muscular no gémeo esquerdo, no jogo de terça-feira diante do Getafe, da Liga espanhola, que o Real Madrid venceu por 2-0, e estará de baixa entre duas a três semanas.

"Os exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid mostram uma lesão muscular no sóleo esquerdo", refere o clube espanhol.

Marcelo junta-se a uma vasta lista de lesionados na equipa 'merengue', entre os quais Dani Carvajal, Fede Valverde, Sergio Ramos, Éder Militão, Álvaro Odrizola, Rodrygo, Eden Hazard e Lucas Vásquez, deixando o plantel muito desfalcado.

O lateral internacional brasileiro tem tido vários problemas físicos e na terça-feira voltou a ser titular na Liga, algo que não acontecia desde o final de dezembro, embora tenha sido utilizado como suplente no fim de semana, no triunfo frente ao Huesca (2-1).

O Real Madrid ocupa o segundo lugar no campeonato, com 46 pontos, menos seis do que o líder Atlético Madrid, que tem menos dois jogos disputados, e com mais três do que o FC Barcelona, terceiro e com menos um jogo do que os 'merengues'.