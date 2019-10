Martin Odegaard não fala com Zidane nem quer regressar tão cedo

Martin Odegaard é um nome ao qual os adeptos do futebol já se habituaram. Desde os 15 anos, altura em que assinou pelo Real Madrid, que o jogador norueguês chama atenções um pouco por todo o mundo. Já foi emprestado várias vezes e agora que está (feliz) na Real Sociedad, aproveitou para lançar algumas farpas a Zinedine Zidane, com quem assume não falar.O jogador de 20 anos está emprestado por uma temporada, mas já deixou bem claro que quer ficar duas épocas na Real Sociedad…"Assinei por uma época com outra de opção. Se o Zidane me ligar no verão? Ainda não pensei nisso. A minha intenção é ficar dois anos e acho que isso é importante para mim. Mudei de equipas durante dois anos e acho que para jogadores jovens, como é o meu caso, convém existir alguma estabilidade", revelou à ESPN."Este clube é enorme e temos esperança de poder jogar na Liga Europa na próxima temporada. Quero ficar durante dois anos", rematou sobre a permanência.Quanto a Zidane, pouca margem para dúvidas: "Falo com o clube e sei o que ele pensa e quais são as suas ideias. Antes do empréstimo falei com o clube e eles revelaram-me a opinião do treinador."