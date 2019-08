Matthaus diz que o grande problema de James é ser um '10 puro'

Em entrevista ao jornal 'AS', Lotthar Matthaus falou de vários temas da atualidade, nomeadamente a situação de James Rodríguez no Real Madrid. Apesar de o elogiar e de assumir que gosta da forma como este atua, o alemão considera que dificilmente o colombiano terá lugar numa grande equipa europeia, especialmente porque nenhuma joga com um '10' puro.





"É um grande jogador e gosto muito dele, mas precisa do treinador correto e da posição certa no campo. Nem o Bayern ou o Real Madrid jogam com um 10 no seu sistema. O James não pode estar nas alas, tem de estar no centro. Nos esquemas de Zidane ou de Kovac não há sítio para ele. Além disso, é um jogador que não está cómodo quando não está na sua posição ou quando tem de defender. Por exemplo, na Colômbia joga atrás do avançado e faz o que quer, como o Messi no Barcelona. É um problema, porque não há muitas equipas grandes que joguem com essa posição", declarou.