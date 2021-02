Médico da seleção belga preocupado: «Hazard está num ciclo vicioso de lesões»

A lesão de Eden Hazard está a preocupar o Real Madrid e a seleção da Bélgica, ou não fosse o país este ano disputar o Europeu. O médico da equipa dos 'diabos vermelhos' reconhece que o jogador caiu numa espiral de lesões.





"Estamos à espera de saber mais, mas é preocupante", disse Kristof Sas ao jornal 'Nieuwsblad'. "As lesões de outros jogadores como Praet, Mertens ou De Bruyne não nos preocupam, sabemos que é uma questão de descanso. Mas no caso do Eden é diferente. É uma recaída crónica."O chefe dos serviços médicos da seleção belga explica que cada lesão tem relação com a seguinte. "De início foi um problema no tornozelo, mas as três últimas foram lesões musculares. O Eden está num círculo vicioso e não é fácil sair dele. Como qualquer atleta de elite, é preciso que treine os seus diferentes grupos musculares em condições. Um futebolista deve chutar, girar, saltar e fazer tudo a grande velocidade. E isso é mais difícil durante a reabilitação."Depois de falhar o treino de terça-feira do Real Madrid, Hazard regressou ontem mas voltou a sentir dores, distintas das da véspera. Os exames médicos revelaram uma nova lesão muscular que o forçará a parar mais três ou quatro semanas.