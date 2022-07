Modric deixa farpa a Mbappé: «Ninguém é mais importante que o Real Madrid»

Luka Modric deixou, em entrevista à 'Sportske', muitos elogios a Mbappé, mas considerou que o avançado francês, que decidiu renovar contrato com o PSG ao invés de rumar ao Real Madrid, terá de "viver com essa decisão"."Decidiu aquilo que decidiu, estava no seu direito e agora terá de viver com essa decisão. Todos pensávamos que vinha, mas não foi assim. E agora? Claro que não o vamos crucificar. É um grande jogador, mas é como sempre digo em qualquer contexto, ninguém é mais importante que o seu clube", começou por dizer o croata.Questionado sobre se conseguiu trocar a camisola com Mbappé após o duelo da Liga dos Campeões em Madrid, o médio explicou: "Não, mas sei onde queres chegar. Achei engraçado tudo o que surgiu na imprensa. Percebo a comunicação social, que faz dessas coisas especiais, mas isso teve a ver com o sonho de um menino. O filho de Vida [companheiro de Modric na seleção croata] pediu-me para tentar. E eu tentei, mas era algo que faria por qualquer criança. Para a minha coleção, já troquei a camisola com Mbappé em outros jogos", rematou.