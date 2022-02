Modric desvenda segunda paixão: «Se não fosse futebolista seria jogador de basquetebol!»

Luka Modric aponta a um objetivo principal: jogar pelo menos até aos 40 anos. Em entrevista à margem do lançamento da aplicação 'Sportening', o médio do Real Madrid desvendou a sua paixão por outros desportos e revelou quem são os seus maiores ídolos no futebol, sem esquecer, claro, a próxima figura do futebol croata."Se não fosse futebolista, na verdade não sei bem o que faria. Gosto muito de vários desportos, como o ténis... mas nasci em Zadar, na Croácia, conhecida como a cidade do basquetebol... acredito que seria mesmo jogador de basquetebol!", exclamou Modric, que referiu ainda "não ter planos" para quando se retirar do futebol."Não sei até quando vou conseguir jogar. Mas pode ser até aos 40, mais ou menos. Vamos ver. Tenho de ir pouco a pouco. Sinto-me bem fisicamente e mentalmente e estou no melhor clube do Mundo. Planos para depois do futebol, ainda não pensei nisso. Não penso muito no futuro, gosto de viver pouco a pouco".O jogador dos merengues, que garantiu que o momento mais feliz que viveu ao serviço da formação espanhola foi a conquista da Décima, destacou Kovacic como um dos 'próximos' líderes da seleção croata. "Na verdade não é bem uma promessa, já é um jogador feito. Jogou em grandes clubes como o Inter, o Real Madrid, e agora está no Chelsea. Mas pode ser o futuro líder da seleção".Questionado acerca dos seus ídolos, Modric não hesitou e referiu... dois: um do seu país, outro estrangeiro. "É impressionante quando tens ídolos e os conheces ou jogas contra eles. Zvonimir Boban é para mim o número um croata. Vê-lo e poder falar com ele são coisas muito bonitas que aconteceram e grandes experiências. O outro, Totti. É um dos estrangeiros que mais gostava de ver jogar pela sua forma e estilo de jogo. Jogar contra ele, falar e trocar camisolas foi algo verdadeiramente impressionante, um momento único", rematou.