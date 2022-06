Modric entusiasmado após renovar pelo Real Madrid: «Tenho a mesma vontade e ambição em dar tudo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional croata Luka Modric garantiu esta quarta-feira que continua a ter "a mesma vontade" de há dez anos, quando chegou ao Real Madrid, depois de renovar contrato com os merengues até junho de 2023.

"Estou muito feliz por continuar no Real Madrid, de continuar a vestir esta camisola. Tenho a mesma vontade e ambição em dar tudo e ganhar títulos. Muito obrigado pelo vosso carinho e 'Hala' Madrid", disse o médio, numa mensagem dirigida aos adeptos.

O croata, de 36 anos, segurou a camisola com a inscrição 2023, a mesma que lhe foi entregue pelo presidente do clube, Florentino Pérez, acrescentando que se mantém naquele que considera "o melhor clube do mundo".

"Foram 10 épocas a cumprir o sonho de vestir a camisola do Real Madrid", lembrou o jogador, repetindo aos seus companheiros que tem a mesma vontade desde o primeiro dia.

À mensagem de Modric responderam vários jogadores merengues, com Marcelo, que acaba contrato em 30 de junho, a dizer estar "orgulhoso" do médio croata, Karim Benzema a dizer que ele é "o rei" e Vinicius Júnior a deixar uma resposta com corações.

Modric foi contratado pelo Real Madrid no verão de 2012, proveniente dos ingleses do Tottenham, por 35 milhões de euros, e, em uma década, tornou-se em uma das referências do clube, pelo qual disputou 436 jogos e conquistou 20 títulos.

O internacional croata, que em 2018 foi designado melhor futebolista mundial, venceu cinco vezes a Liga dos Campeões, três campeonatos de Espanha, uma Taça do Rei, quatro supertaças espanholas e três europeias e quatro mundiais de clubes.