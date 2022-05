Modric: «Não vou dar uma de Mbappé»

A contratação gorada de Kylian Mbappé pelo Real Madrid ainda é tema de conversa no clube merengue. Luka Modric, questionado sobre a sua renovação pelo campeão espanhol - termina contrato no final do próximo mês -, brincou com o caso do avançado do Paris SG."Se já há acordo? Não, eu e o clube estamos em conversações, temos uma boa relação. Fazer de Mbappé? Isso não, de certeza. E espero que o clube também não mo faça (risos). Estou a brincar. Há confiança mútua e acontecerá o que tem de acontecer. Agora será a final [da Liga dos Campeões] e isso é o mais importante. Não quero pensar em nada mais", disse o internacional croata numa entrevista à COPE e à Marca.O tema Mbappé continuou a ser dominante, com Modric a sublinhar que não ficou surpreendido com o desfecho porque desconhecia o que estava a acontecer nos bastidores. "Ninguém tinha expectativas. Falava-se muito disso mas nós não sabíamos de nada."