Mourinho sobre Luka Modric: «Tem uma Bola de Ouro, não o comparemos com ninguém...»

José Mourinho teceu rasgados elogios a Luka Modric, médio croata que chegou ao Real Madrid pela mão do português. Em declarações ao 'Sportske Novosti', que repassou os melhores momentos da carreira do jogador, a propósito dos 15 anos da sua presença na seleção croata, o técnico só teve palavras elogiosas para com o seu antigo pupilo.





"Insisti muito para que trouxessem o Modric para o Real Madrid porque ele tinha tudo o que precisávamos na equipa: técnica, visão e leitura de jogo, qualidade na hora de tomar decisões, velocidade de pensamento, passe longo, curto, marcava de fora da área, sabia pressionar, era inteligente no posicionamento e intenso. Precisávamos disto tudo no Real Madrid", disse o agora treinador do Tottenham.A adaptação, recorda Mourinho, foi "tranquila". "O Luka é um tipo estável e seguro de si mesmo. Aprendeu rapidamente o que é o Real Madrid, a dimensão do clube e os seus objetivos", disse o técnico, elogiando também o caráter de Modric. "É um rapaz que trabalha em equipa. Um grande profissional, que tem uma vida tranquila, desfruta da família, trabalha duro e está confiante em si mesmo. Mas ao mesmo tempo é modesto."Quando perguntaram ao treinador português com quem o médio podia ser comparado, Mourinho avisou: "O Luka Modric ganhou uma Bola de Ouro, não o comparemos com ninguém."