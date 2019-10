Multas merengues: Peso a mais? Paga 250 euros...

Num clube com a grandeza do Real Madrid os jogadores têm, inevitavelmente, de andar na linha. O clube liderado por Florentino Pérez lida há muito com craques galácticos e, por isso, é obrigado a ter um regulamente interno bem apertado para que nada de anormal suceda. Esta quinta-feira o ‘Deportes Cuatro’ revelou as normas que regulam o emblema merengue e até há multas para quem ganhar peso.

As multas aplicadas aos jogadores do plantel blanco oscilam entre os 250 euros e os 3 mil euros. Começamos pelos castigos aplicados em virtude de atrasos nos treinos. Os atletas devem estar no centro de treinos 45 minutos antes do apronto. Caso se atrasem 5 minutos pagam 250 euros. Se o atraso for de 15 minutos passam a pagar 500 euros, enquanto um atraso superior a 15 minutos é ‘cobrado’ com mil euros. Quem falha uma sessão de trabalho paga 3 mil euros à entidade patronal.

Seguimos em frente para a sempre complicada utilização do telemóvel. O dispositivo é proibido nas macas onde os jogadores recebem tratamento dos fisioterapeutas, sendo que a sua utilização merece um castigo de 250 euros. Utilizar telemóvel no autocarro oficial da equipa ‘custa’ 500 euros, ao passo que usar o dispositivo nos balneários ‘vale’ mil euros.

Ganhar peso é algo completamente proibido no seio do Real Madrid. E quem aparecer com uns quilinhos a mais já sabe que vai deixar dinheiro na caixa das multas – 250 euros.

Quem sair de Madrid em dia de folga sem autorização do treinador, conceder entrevistas não autorizadas e participar em atos publicitários sem aval da direção é também castigado pelo emblema merengue.

Os jogadores que falharam a convocatória devem estar no balneário antes do jogo e no estádio pelo menos até ao minuto 80.

Outras situações que podem valer multas são a participação em conferências de imprensa sem a indumentária oficial do clube ou receber visitas no quarto durante as viagens da equipa.