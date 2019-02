«Não falamos de Ronaldo no balneário», garantiu Courtois

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Cristiano Ronaldo não faz parte do plantel do Real Madrid desde o verão mas não é por isso que desapareceu da atualidade merengue. No entanto, segundo garantiu o guarda-redes belga Thibaut Courtois, CR7 não é assunto no balneário do clube de Madrid."Não é tema de conversa no nosso balneário", afiançou, ao jornal belga 'Het Nieuwsblad'. "É sobretudo a imprensa que associa o nome. Há jogos em que perdemos nos quais tivemos 10 oportunidades mas não marcámos. Ao mesmo tempo, ele bisa pela Juventus. Assim é fácil falar dele", lembrou o guardião.No entanto, Courtois acabou por admitir que a equipa ressente-se da ausência de Ronaldo. "Se ele sai, e não há outro atacante de nível mundial no lugar dele, sabemos que vai ser um ano difícil. Ficámos sem 50 golos", reconheceu, mostrando ainda assim confiança na dupla Benzema e Bale. "Temos esperança que eles marquem mais, tal como eles. Temos feito progressos nas últimas semanas", garantiu.