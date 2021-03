'Novo' estádio do Real Madrid vai ter um casino

A imprensa espanhola revela esta quarta-feira que o novo estádio do Santiago Bernabéu vai ter um casino, que ajudará o clube a superar as quebras nas receitas decorrentes dos efeitos da pandemia.





O centro de entretenimento e apostas desportivas poderia gerar até 120 milhões de euros extra por temporada, uma boa fonte de rendimento num recinto que deve estar pronto em maio de 2022. Já em receitas com a bilheteira o clube espera encaixar 150 milhões por época.A ideia passa também por disponibilizar uma oferta maior em termos de restauração dentro do estádio, um centro eSports, uma nova loja da Adidas, ampliação do 'Tour ao Bernabéu', com um espaço panorâmico a pensar nos turistas, e outros detalhes, com os quais o clube acredita que poderá recuperar da quebra nas receitas.A reforma do Santiago Bernabéu estava inicialmente orçamentada em 525 milhões de euros e o Real Madrid pediu um crédito de 575 milhões, que começará a pagar em 2023, a um ritmo de 29,5 milhões por ano até 2049. A obra custará no total quase 800 milhões de euros.