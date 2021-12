O dia em que Kroos provocou 'bronca' na adidas por causa da cor das chuteiras

Há jogadores com superstições bem fortes, desde a forma como entram em campo ou simplesmente a cor de determinado acessório, e nem os craques de classe mundial escapam a elas. Toni Kroos é um deles, sendo que no caso do alemão do Real Madrid algo fundamental para se sentir bem são as suas chuteiras de cor branca. Há muitos anos que o médio atua dessa forma e, como se costuma dizer, em equipa que ganha não se mexe. Ora, ao que parece Kroos não prescinde desse hábito a nenhum momento, conforme confessou o seu irmão Félix no podcast 'Einfach mal Luppen'.O episódio em causa refere-se ao momento da apresentação de Toni pelo Real Madrid em 2014. "Estávamos de férias juntos em Maiorca e fomos para Madrid para a apresentação. O Toni foi recebido no aeroporto para uma revisão médica. Depois disso levaram-no ao estádio com os nossos assessores. Receberam-nos na área VIP para almoçar com o presidente. Foi algo impressionante, pois é uma coisa que não sucede todos os dias", começou por lembrar Félix, antes de passar para os 'problemas'."O Toni nem um casaco tinha e teve de colocar um emprestado, que nem lhe ficava bem. E quando és apresentado no Real Madrid tens de estar bem", lembrou. Em seguida o médio passou para o relvado, para as habituais fotos a dar toques na bola e aí surgiu o maior problema de todos. "Não havia chuteiras brancas. Sabemos que isso é um problema para o Toni. Tivemos umas pequenas discussões com a adidas por apenas terem ali chuteiras azuis. No final não pudemos fazer nada e ele teve de usar umas azuis...".A história da superstição de Kroos pelo branco é bem conhecida e foi explicada pelo próprio em 2019, no documentário sobre a sua vida. "Sei que muitos pensarão que sou louco, mas para mim é importante olhar para baixo e ver umas chuteiras brancas. Não sei se tenho algum problema mental, mas para jogar tenho de levar umas chuteiras brancas. Se não, não estou bem", confessou.