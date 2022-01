O símbolo não se pisa: o gesto de Vinícius que encanta os adeptos do Real Madrid

Vinicius saltando para no pisar el escudo del Real Madrid. No le puedo querer más pic.twitter.com/W55nMalWJi — DRodriguezRM7 (@Gonza41811532) January 8, 2022

Há gestos que fazem jogadores cair no goto dos adeptos e aquele que Vinícius Jr. protagonizou este sábado, durante o duelo com o Valencia , serviu para colocar o jovem avançado brasileiro ainda mais nas boas graças dos fãs do Real Madrid. Vini já era figura por aquilo que fazia dentro do campo, com exibições cada vez mais convincentes - neste duelo até bisou -, mas depois disto o estatuto irá certamente ser reforçado.Tudo sucedeu já na fase final da partida, quando num lance junto à linha lateral o brasileiro deixou a bola escapar para fora do terreno de jogo. Como ia com alguma velocidade, teve de abrandar a sua corrida já para lá da linha, mas houve algo que o fez dar um salto: o símbolo do Real Madrid que estava ali no chão. E com esse pequeno gesto, de não pisar o símbolo que leva ao peito, o brasileiro tem sido alvo de muitos elogios nas redes sociais.