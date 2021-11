O segredo de Carvajal para fugir às lesões está... na boca: a mudança radical na alimentação

Um dos jogadores em destaque na presente temporada ao serviço do Real Madrid, Carvajal garantiu estar muito contente por ter regressado à forma depois de, na época passada, ter contraído diversas lesões que o fizeram estar de fora dos relvados. O lateral dos merengues revelou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Shakhtar (esta quarta-feira pelas 17H45), a mudança que operou na sua alimentação, e que o levou a deixar de ter lesões.





"A cabeça controla tudo, é a parte mais difícil. Tentar encontrar a causa de todo este período negativo que vivi com as lesões foi a minha maior preocupação. Agora estou de volta, com muita vontade e com certezas que com a mentalidade certa tudo sai muito bem", começou por dizer.Carvajal, que está ao serviço dos merengues desde 2013, já foi considerado "muito importante" por Ancelotti, e tem registos impressionantes. O defesa espanhol já participou em 302 partidas como 'blanco', e o seu saldo de derrotas resume-se a 37, uma média de apenas quatro por temporada, segundo a 'Marca'."Agora tenho uma dieta sem glúten, sem trigo e com vegetais. Um pouco estranha e rígida, mas tudo o que me faça bem, é bom. Se tiver de comer brócolos de dia, tarde e noite, que seja".Carvajal procura agora voltar à seleção espanhola, uma vez que não é convocado desde outubro de 2020, altura em que se lesionou.