Pai de Courtois crítico: «Não percebo como o meu filho não foi nomeado para Atleta do Ano»

Thibaut Courtois é dono absoluto da baliza do Real Madrid e ficou fora dos nomeados para Atleta do Ano na Bélgica, o que levou o pai do guardião de 28 anos a reagir e a criticar as escolhas.





"Não percebo como o meu filho não está entre os nomeados para o Atleta do Ano... Acho que na Bélgica não respeitamos suficientemente os grandes atletas", afirmou Thierry Courtois, ao site belga L'Avenir.net."Thibaut será sempre um motivo de orgulho para nós. E posso dizer que ficamos sempre maravilhados com o que faz e mostra. Sai sempre algo que não se espera, como a defesa frente ao Athletic Bilbao na última jogada. Tem mais pontos positivos do que negativos e é alguém que tem muito cuidado com a sua imagem", acrescentou.