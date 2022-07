Pai de Jovic e a saída do filho do Real Madrid: «Uma oportunidade para ver quem está errado»

Luka Jovic está de saída do Real Madrid, após três épocas - contou ainda com seis meses de empréstimo ao Eintracht Frankfurt pelo meio - nos merengues. O avançado, que passou pelo Benfica, está a caminho da Fiorentina, ao que tudo indica a custo zero, com o clube espanhol a ficar com direito a 50% do valor de uma futura transferência, segundo dá conta o jornalista Fabrizio Romano.A mudança de ares é vista com bons olhos pelo pai do jogador, de 24 anos, Milan Jovic. "É o passo certo. Uma oportunidade para todos verem quem tem razão e quem está errado", frisou, em declarações aos sérvios do 'Objektiv'.Recorde-se que o Real Madrid pagou 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt por Jovic, em 2019, mas o avançado sérvio nunca se conseguiu impor, tendo apontado três golos e somado 1556 minutos com a camisola do Real Madrid em três temporadas.