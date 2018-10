Pai de Lopetegui lembra saída de CR7

José António Lopetegui, pai do treinador atirou-se ao responsáveis do Real Madrid pelo facto de terem deixado sair Ronaldo e não terem substituído o português com um jogador à altura. "Cristiano era bom, marcava 50 golos. Agora falta um goleador que se destaque, não há nem um. Não trouxeram ninguém. Neymar podia ser esse outro goleador, mas não chegou ninguém. Ao meu filho roubaram-lhe 50 golos", rematou ao jornal ‘El Mundo’. O pai do antigo técnico do FC Porto ainda revelou que o filho estava contente com o plantel. "Está agradado com a equipa que tem. ‘Tenho jogadores muito bons’, disse-me. Não os culpa pela situação. Quando não há matéria-prima, não há. Havia, mas foi-se", argumentou José António em defesa do filho.