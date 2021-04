Palavras de Zidane sobre Juventus deixam Real Madrid de sobreaviso

De 1996 a 2021, Zinedine Zidane somou 212 jogos com a camisola da Juventus, 31 golos e uma mão cheia de troféus para o seu palmarés: duas taças de Itália, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça europeia e outra de Itália. Agora, como treinador do Real Madrid, o francês continua a deixar palavras elogiosas à equipa onde alinha atualmente Cristiano Ronaldo, mas a imprensa espanhola estranha... o 'timing'





"Gosto daquilo que faço. É difícil fazer melhor embora tenha equipa para fazê-lo. Itália está no meu coração. Passei cinco anos em Turim e a Juventus continua a ser um clube importante para mim. No entanto, estou aqui e focado no Real Madrid", afirmou Zidane à Sky Sport Italia, após a vitória do Real Madrid frente ao Liverpool ( 3-1 ), no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Num momento conturbado para a Juventus , Fabio Cannavaro saiu em defesa de CR7 e de Pirlo. "Se em 25 jogos marca 24 golos, acho que devem ficar calados. Os números mostram que é um craque. O Nápoles tem de ter cuidado com ele", avisou o antigo central à ‘La Gazzetta dello Sport’, através da qual manifestou também apoio ao treinador, com quem jogou em Turim e na seleção. "Se a Juve o despede, engana-se duas vezes", vincou.A imprensa voltou a apontar para o regresso de Allegri, caso Pirlo falhe no teste de hoje (em atraso da 3ª jornada), e deu conta de um encontro entre o ex-técnico da Juve e o dono do clube, Andrea Agnelli. "O presidente informou-me sobre esse jantar. Eles são amigos. Era como se eu fosse a um jantar com Paolo Maldini e no dia seguinte surgissem notícias de que o Milan queria contratar-me", reagiu Pirlo.