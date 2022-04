Papin aconselha Mbappé: «Se sonha jogar no Real Madrid tem de ir ou vai arrepender-se»

O futuro de Mbappé continua incerto com a permanência em Paris ou a saída para o Real Madrid a ser a principal incógnita. Mas há quem não tenha dúvidas do que é melhor para o internacional francês. Jean-Pierre Papin participou num jogo de solidariedade com Wilfrid, pai do craque do PSG, na semana passado e deixou agora um conselho ao avançado, de 23 anos."Falámos muito rápido e eu disse-lhe: 'se o sonho dele é ir para o Real Madrid, tem de ir, senão vai arrepender-se para o resto da vida.'", contou o vencedor da Bola de Ouro em 1991, em entrevista ao 'Eurosport'."Nunca se deve ir contra os sonhos. Há que persegui-los. Se é para lá que ele quer ir, então tem de ir", concluiu Papin.