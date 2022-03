«Pepe é conhecido como um defesa agressivo mas no balneário é uma pessoa extremamente simpática»

Philipp Lienhart recordou a altura em que representou o Real Madrid, entre 2014 e 2017. O agora jogador do Friburgo atuou mais nos sub-19 e na equipa B dos merengues mas chegou a treinar com a formação principal, tendo recebido conselhos de Pepe, atualmente no FC Porto."Pepe é conhecido com um defesa agressivo. Ainda assim, no balneário conheci-o como uma pessoa extremamente simpática e prestável. Durante um exercício tático deu-me alguns conselhos sobre como jogar para o lado quando se defende e não com os dois pés para a frente. Assim podes defender rápido para trás e para a frente ao mesmo tempo. Ainda levo isso em conta hoje", contou o defesa, de 25 anos, ao ‘Bild’, tendo revelado ainda como eram os treinos com Zidane."Uma vez estávamos a treinar livres. Os jogadores nem bateram. Ele pegou na bola e disse: 'Olhem é assim que se faz' e atirou ao canto superior. Isso deixou claro para todos nós o quão incrível ele era como jogador de futebol", vincou."No Real Madrid sempre tivemos muita posse de bola, mesmo no Castilla [equipa B]. Zidane aconselhava a que se devia sempre acelerar a circulação da bola com poucos toques. O tempo entre o controle e o passe tinha de ser mais curto e eu tinha de olhar em volta antes que a bola chegasse a mim para ter logo uma boa solução. Desenvolvi-me muito lá e beneficiei dele como treinador", disse ainda.