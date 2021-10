Piqué diz que saída de Ronaldo ajudou Benzema: «Agora tem a tranquilidade para definir bem»

Barcelona e Real Madrid têm duelo agendado para este domingo (15:15) e a dupla Sergio Busquets e Gerard Piqué foi convidada esta sexta-feira para fazer a antevisão ao 'El Clásico', numa conversa que teve Cristiano Ronaldo à mistura.

O defesa-central do Barcelona considera que a saída do avançado português acabou por ajudar Karim Benzema a tornar-se uma figura no ataque dos merengues. "Creio que o facto de o Cristiano Ronaldo ter ido embora deixou um espaço por ocupar e ele [Benzema] ocupou-o na perfeição. Agora tem a tranquilidade para definir bem. Karim é muito mais que fazer golos. Nos últimos anos tem feito grandes temporadas. Vai ser divertido", começou por referir Gerard Piqué, que aproveitou a ocasião para comparar os perfis de Ansu Fati e Vinícius Jr.

"Vinícius é mais rápido, mais elétrico e é mais um extremo puro. Ansu tem o talento do golo e pode jogar como avançado. Diria que o Ansu tem mais golo e que o outro é mais elétrico e que no um contra um é um dos melhores do Mundo", revelou.

Já Sergio Busquets sublinhou a importância de uma vitória frente ao Real Madrid. "Nós estamos concentrados em nós mesmos. Temos estado irregulares nas duas competições e contra o Dínamo [Kiev] tivemos de ser mais contundentes. A nossa imagem deveria ser melhor, mais sólida, se queremos lutar por todas as competições", disse, apontando que a finalização não é problema único na equipa. "Temos que ser mais sólidos, sobretudo nas duas áreas. Mas também noutros aspetos."