Polícia apanhou adepto do Real Madrid que difundiu imagem de Anne Frank nas redes sociais

O Real Madrid entra hoje em campo na receção ao Osasuna, certamente envergonhado pelas revelações feitas pelas autoridades policiais espanholas. Os investigadores conseguiram identificar o adepto responsável pela difusão nas redes sociais de uma imagem de Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto, com a legenda: "Anne Frank é do Atleti".

O polémico cartaz foi colocado perto do Santiago Bernabéu no dia do dérbi Real-Atlético, referente à Taça do Rei, em janeiro. Após meses de investigação, a polícia descobriu que se trata de um adepto menor e com ligações aos 'Ultra Sur', claque de extrema direita que foi expulsa pela direção do clube há nove anos.

Destaque final para o Athletic Bilbao-Almería que abriu a jornada. O triunfo ficou nas mãos da formação basca, por 3-0.